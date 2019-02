Alba24.ro a sesizat problema la traducerile de pe site-ul Primăriei Cîmpeni încă din luna decembrie a anului 2018, când numele consilierilor Gaiță Virgil Lucian și Miheț Romul Iulius au devenit BLUE JAY Virgil Lucian și Mihet RUM JULIUS. Consilierul Trifa Mihail a devenit Michael, iar numele primarului a devenit Andres JOHN Calin.

De atunci, problema nu a fost rezolvată, ci a luat amploare, fiind traduse în engleză mai multe nume ale unor angajați ai primăriei.

Iată câteva exemple:

În subordinea primarului, lucrează și doamna Lăcrămioara Miclea, al cărei nume este, pentru cunoscătorii de limbă engleză, Lilly of The Valley Miclea și care are funcția de „deflector”.

Loredana Fortune (Fortună), Maria buzz (Pilea), Cristina tiles (Dalea) și Maria twig Tutuian (Crenguța), lucrează și ele la Primăria oraşului Cîmpeni. La compartimentul de cultură, lucrează o doamnă pe nume Ileana Patiția, care a devenit „Cashier happened Ileana”.

La poliția locală lucrează domnii „disclaim George', adică Neag Gheorghe și Oneț „local cop”.

În categoria obiective turistice, vizitatorii site-ului în varianta engleză pot găsi „Korea’s Cellar” (Beciul lui Horea) și „Fork Hill” (Dealul furcilor).

După publicarea articolului de către jurnaliștii de la Alba24, Primăria Cîmpeni a șters varianta în engleză a site-ului.

