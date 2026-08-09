Insula Zeča, complet nelocuită, se află la doar 20 de minute de mers cu barca din localitatea Martinšćica. Deși este situată aproape de țărm, Zeča rămâne o oază de liniște, lipsită de mulțimi zgomotoase.

Coasta joasă, accesibilă și înconjurată de ape cristaline, ascunde mai multe golfuri deosebite. Printre acestea, Golful Slanci, situat în partea de vest a insulei, atrage cel mai mare număr de vizitatori.

Ceea ce face insula Zeča cu adevărat specială este lipsa completă a infrastructurii turistice moderne. Nu veți găsi aici cafenele, șezlonguri sau alte facilități obișnuite. În schimb, apa turcoaz și liniștea absolută sunt elementele care definesc acest loc.

O altă insulă din Europa, care este considerată un paradis, a devenit celebră pentru regulile stricte privind mașinile. Aici mai există doar doi locuitori, o familie care a ales să trăiască izolată de aglomerația din sezonul turistic. Călătorii sunt atrași în special de liniște, de peisaje și mai ales de prețurile mici.



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