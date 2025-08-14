Din primele informații, accidentul a avut loc la kilometrul 246, iar traficul este blocat total. Două persoane din București se aflau în mașina care s-a izbit violent de parapetul metalic.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de la SAJ Sibiu, cu o ambulanță tip B, și un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

Salvatorii au găsit o femeie de 78 de ani de ani încarcerată, care a suferit traumatisme la ambele picioare. Victima a fost transportată la UPU Sibiu de echipajul SMURD cu medic. Un bărbat în vârstă de aproximativ 81 de ani, care se afla la volanul mașinii, a fost preluat de echipajul SAJ.

Potrivit polițiștilor din cadrul IPJ Sibiu, bărbatul de 81 de ani, din Capitală, conducea un autoturism pe DN 7, dinspre Vâlcea spre Sibiu, și, din cauze necunoscute, a pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit parapetul din metal, de pe marginea drumului, iesind în afara părții carosabile.

În urma accidentului, șoferul și o femeie în vârstă de 78 de ani, tot din București, au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

