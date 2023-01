UPDATE, ora 16.08: „Oprirea la sol a fost ridicată”, a precizat FAA în cea mai recentă actualizare a informațiilor, adăugând că în continuare este analizată cauza problemei.

„Operațiunile normale de trafic aerian se reiau treptat în Statele Unite, în urma unei întreruperi peste noapte a sistemului NOTAM (Notice to Air Missions) al FAA, care furnizează informații de siguranță echipajelor de zbor”, a precizat agenția.

Peste 3.700 de zboruri au fost întârziate până la ora 8.30 (ora de pe coasta de est a SUA), potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware. De asemenea, peste 640 de zboruri au fost anulate.

Anika Robertson, o purtătoare de cuvânt a Aeroportului Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta, a declarat că estimările au arătat că „peste 13.000 de pasageri locali și peste 43.000 de pasageri în total” au fost afectați de blocaj.

***

Știrea inițială: 1.200 de zboruri sunt anulate sau întârziate în Statele Unite, miercuri, 11 ianuarie, din cauza unei erori majore a sistemului național informatic de notificare a piloților, relatează BBC și CNBC.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a transmis că lucrează la restabilirea sistemului care alertează piloții cu privire la pericolele potențiale de pe rutele de zbor. FAA a precizat că „unele funcții încep să revină”, dar „operațiunile sistemului național rămân limitate”.

American Air a anunțat că întreruperea a afectat „toate zborurile, inclusiv toți transportatorii”. Compania United Airlines a declarat că amână toate zborurile interne până când va primit mai multe date de la FAA.

„Această problemă tehnologică cauzează întârzieri operaționale semnificative în sistemul național”, a anunțat și Airlines for America, un grup care reprezintă marii transportatori americani.

Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din Texas a confirmat, într-un tweet, că „mai multe aeronave au fost oprite la sol la Austin, dar și pe alte aeroporturi din întreaga țară”.

#AUSAlert: An FAA system outage is causing ground stops at AUS and other airports across the country. Arriving & departing passengers can expect delays this morning & through the day.



✈️ Please stay in contact with your airline & check your flight status before heading to AUS.