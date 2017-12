Tragedia Alinei Ciucu, victima de la metrou, a doborât-o pe învățătoarea sa. „Am luat repede pastile”

Sfârșitul cumplit pe care l-a avut Alina Ciucu, victima de la metroul bucureștean, a marcat-o teribil pe cea care i-a fost învățătoare.

Alina Ciucu este o tânără de 25 de ani care și-a găsit sfârșitul în urma unie crime oribile. Magdalena Șerban, o femeie în vârstă de 36 de ani, a împinsă-o pe ține la stația de metrou Dristor 1. incidentul a avut loc marți seară.

Despre tragedia Alinei Ciucu, care a fost colegă în studenție cu o interpretă de muzică populară, a vorbit și învățătoarea acesteia, Elena Durău.

„Mi-a fost elevă, a fost un copil eminent, un copil deosebit, care nu se poate uita. Avea un suflet deosebit. Mi-a dat cândva o felicitare făcută de mâna ei, mi-a rămas în minte. Un copil deosebit. A scris: Din suflet vă dau această felicitare, doamna învăţătoare, ştiţi…eu nu am posibilitate…

A făcut şcoala generală aici la Lişteava, a făcut liceul Teoretic la Dăbuleni, a făcut facultatea de Ştiinţe Politice, poate şi masteratul, dar nu ştiu sigur. Am vorbit cu ea în vacanţe, ne întâlneam, fiind din localitate. Avea un respect deosebit. Când am aflat, am luat repede pastile, vă spun.

Auzisem seara, că s-a întâmplat la metrou, dar nu ştiam că e ea. Şi când am văzut faza la televizor, vă spun că n-am mai putut să dorm. Nu puteam. Vedeam acea fază care s-a şi repetat de nu ştiu câte ori. Criminal gestul din partea acelei persoane, criminal. Am înţeles că nu este în toate facultăţile mintale. Alina era o fată luptătoare, să ştiţi. A luptat mult să înveţe, să iasă din anonimat, cum s-ar zice, provenind dintr-o familie fără posibilităţi„, a mărturisit învăţătoarea Elena Durău pentru Observator.