Pensionarul, care locuiește într-unul dintre imobilele în care s-a făcut dezinsecție și deratizare cu substanțe letale, și-a făcut ieri analizele. ”Sunt bine”.

-Unde ați stat în toate zilele astea?

-Acasă am stat.

-Deci dvs. nu ați fost evacuat?

-Nu, n-am fost evacuat și am crezut că-i administratora (n.r. când au bătut la ușă pompierii). Și știu că-s la zi cu plata chiriei, așa că n-am deschis. Mai ales că era dimineață, în jur de 9.00 și eu dormeam.

–Dar la televizor nu v-ați uitat?

-Ba da, dar nu am știut că e afectat și blocul ăsta.

-Dar pompierii au bătut la ușă la dumneavoastră. Ați rămas singur în blocul acesta.

-Nu am știut. Am stat în casă, am dormit, m-am uitat la televizor.

-Când ați deschis ușa, ieri, polițistul ce a zis?

-A rămas surprins, credea că e blocul gol. I s-a părut dubios, m-a trimis cu o ambulanță la policlinică, mi s-au făcut analize la ficat, sânge, inimă și m-au găsit bine.



Citeşte şi:

UPDATE | Alegeri prezidențiale 2019 – Prima zi de vot în diaspora în turul 2. S-au deschis secțiile în Europa de Vest. Mai mulți alegători la urne decât în primul tur

Liderul PSD Bacău, despre primarul care i-a avertizat pe localnici că își va face treaba în funcție de votul pro – Dăncilă: „Sentimentul datoriei îl apasă mai mult decât e cazul”

Metroul din Drumul Taberei va fi gata în iunie 2020. Anunțul făcut de Ludovic Orban

GSP.RO Anamaria Prodan, atac devastator la Gică Hagi: „Probabil oamenii nu au curajul să-i spună în față”