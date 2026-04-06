Tragedie de Paște: mamă, bebeluș și adolescentă, printre victime

Un accident dramatic a avut loc duminică, în prima zi de Paște, în apropiere de Flensburg, în landul Schleswig-Holstein, Germania. Un copac înalt de aproximativ 30 de metri s-a prăbușit peste un grup de persoane aflate într-o pădure din localitatea Mittelangeln-Satrupholm.

Mai multe persoane au fost lovite, iar cel puțin trei dintre ele au murit. Printre victimele decedate se numără o adolescentă de 16 ani, o tânără mamă de 21 de ani și fiica acesteia, în vârstă de 10 luni.

Bebelușul a fost transportat în stare critică cu elicopterul la un spital din Kiel, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Mama și adolescenta au fost declarate decedate la locul tragediei.

O altă tânără, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănită și transportată cu elicopterul la un spital din Heide, unde a fost operată. Potrivit autorităților, aceasta se află în afara oricărui pericol, dar rămâne internată.

Alte persoane au suferit răni ușoare.

Filmul tragediei: vânt puternic în momentul accidentului

Nenorocirea s-a produs în jurul orei 11:00, într-o zonă împădurită din comuna Mittelangeln.

Aproximativ 50 de persoane, locuitori și angajați ai unui centru rezidențial din apropiere, participau la tradiționala vânătoare de ouă de Paște.

La un moment dat, copacul s-a prăbușit peste grup, iar patru persoane au rămas prinse sub trunchi. La fața locului au intervenit zeci de salvatori, inclusiv echipaje de pompieri, ambulanțe și două elicoptere.

Potrivit informațiilor, când s-a produs tragedia, în nordul Germaniei erau înregistrate rafale puternice de vânt, cu viteze cuprinse între 55 și 75 km/h.