Traian Băsescu a fost internat mai multe zile în spital. Mai întâi la București, apoi la Bruxelles. În noaptea de miercuri spre joi acesta s-a întors în România.

„Mă simt foarte bine. Nu sunt pe moarte așa cum au prezentat toate televiziunile. Sunt departe de a fi pe moarte. Mă simt foarte bine. Unii s-au gândit de bine la mine, alții pregătindu-mi coliva” a spus pentru început fostul președinte.

Apoi a detaliat problemele cu care s-a confruntat.

„M-am simțit foarte rău. Am stat o săptămână în Spitalul Militar din București. Șapte zile sub tratament. Cu un diagnostic de bronhopneumonie acută. După șapte zile am venit acasă, unde am mai stat o săptămână.

Mi s-a părut că m-am restabilit, am plecat la Bruxelles unde a fost un colaps de sănătate pe un fond de infecție care trecuse în sânge. La Bruxelles, au stabilit un diagnostic de pneumonie acută, deci nu bronhopneumonie, ci pneumonie acută”, a explicat acesta, joi seara, la România TV.

La Spitalul Militar am primit un tratament puternic cu antibiotic și cortizon, în Belgia am fost tratat tot cu antibiotice. Mă simt bine și am venit să particip la rezolvarea problemelor de acasă. Traian Băsescu:

„Am fost un singuratic de felul meu”

În momentul în care s-a aflat că Băsescu a fost internat de urgență, mai multe voci din politica românească au susținut că fostul președinte a suferit un infarct sau un AVC, dar nimeni din familie nu a ieșit în aceea perioadă cu un punct de vedere.

„N-am avut cum să comunic și n-a fost nimeni pe lângă mine din cine putea să comunice. Am fost un singuratic de felul meu” a explicat Băsescu.

Întrebat de ce a ales Spitalul Militar, Băsescu a spus: „asistența medicală a foștilor șefi de stat se face la spitalul Militar din București”.

„În fiecare an, eu îmi fac vizita medicală sau când am incidente de sănătate, la Spitalul Militar. După ce am ieșit din spital am mai stat o săptămână acasă pentru că nu mă simțeam în stare sa mă urc în avion după externare. Apoi am plecat la Bruxelles. Poate ăsta a fost norocul. Am plecat la Bruxelles și miercuri s-a întâmplat incidentul de sănătate”, a mai explicat fostul șef al statului.

