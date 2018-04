Fostul președinte Traian Băsescu a criticat anunțul lui Tudorel Toader, care a spus că va sesiza CCR, după refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța Kovesi. Băsescu e de părere că, prin această intenție, ministrul Justiției „o să-și ruineze cariera”.

„Prostia că o să mergem la CCR e o glumă pentru studenți de anul I la drept. Președintele propune și propunele revocă. Unul propune și altul dispune. E decizia președintelui. Toader o să-și ruineze cariera de profesor și de orice. CCR nu poate spune că presedintele e o maimuță. Propunerea e o propunere. Cel care ia decizia, e cel care numește”, a spus Traian Băsescu în direct la România TV.

Klaus Iohannis nu o revocă pe Laura Codruța Kovesi. Președintele a făcut anunțul luni seară, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni. „Motivele de revocare nu au fost de natură să mă convingă”, a declarat Iohannis.

„În februarie, ministrul mi-a trimis propunerea de revocare și raportul. Ultimul cuvânt îl are conform legii președintele. La mijlocul lunii martie mi-a fost înaintat și avizul CSM, care a ajuns la o altă concluzie decât așa-zisul raportul al ministrului. Avizul a fost unul negativ, acest aviz nu poate fi tratat ca simplu element facultativ, adițional. Constat că în analiza acelorași acțiuni sau inacțiuni și în aplicarea acelorași texte legale, două autorități ale statului, Ministerul Justiției și CSM, ajung la concluzii diametral opuse. Am solicitat departamentelor de specialitate o analiză și câteva propuneri. Analizând motivele, am constat că autorul raportului consideră că acesta este o luare de poziție față de dezbaterile publice din ultimul an, ceea ce induce percepția că evaluarea ministrului Justiției poate fi subiectivă”, a declarat Iohannis.

La foarte scurt timp după declarațiile lui Klaus Iohannis, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că va sesiza CCR, după refuzul președintelui de a o revoca pe șefa DNA.

„În condițiile în care Președintele României nu are abilitarea legală și nici competențele funcționale de evaluare a activității profesionale și manageriale desfășurate de procurorul șef al DNA; În condițiile în care argumentele care au stat la baza declanșării procedurii de revocare au devenit mai actuale și mai consistente; Văzând legislația aplicabilă în acest domeniu; Valorificând jurisprudența instanței de contencios constituțional, Vom sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul Președintelui de revocare din funcție a procurorului șef al DNA!”, a anunțat Tudorel Toader, pe Facebook.