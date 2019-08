De Mihai Niculescu,

„După trei zile de bâjbâieli, ancheta a fost preluată de DIICOT Central şi de cea mai profesionistă echipă de poliţişti investigatori, adusă tot de la Bucureşti. Dacă în primele zile toţi am avut tot dreptul din lume să criticăm prestaţia instituţiilor statului, după preluarea anchetei de către DIICOT Bucureşti şi criminaliştii de mare prestigiu de la Poliţia Capitalei, speculaţiile cu privire la profesionalismul şi corectitudinea procurorilor şi poliţiştilor ar fi trebuit să înceteze, iar încrederea într-o anchetă corectă să fie restabilită. Este o anchetă care va da dimensiunea profesională a două notabilităţi şi a echipelor lor: Felix Bănilă, procurorul şef al DIICOT, şi investigatorul Radu Gavriş, poliţistul care are zero, repet, zero eşecuri în investigarea omorurilor din Bucureşti. În opinia mea, acest tandem elimină orice bănuială de incorectitudine sau lipsă de profesionalism a investigaţiei” a scris pe Facebook Traian Băsescu.

Băsescu a lansat apoi un atac la avocatul Tonel Pop, după ce acesta a spus că anchetatorii „plantează” probe.

„Şi atunci, mă întreb ce justifică atitudinea de neîncredere în anchetatori transmisă sistematic populaţiei de dubiosul avocat Tonel Pop, care, având un istoric în relaţia cu interlopii din Caracal, a reuşit să se infiltreze în anchetă. Oare ce-l mână pe Tonel să afirme că anchetatorii plantează probe? Ce resorturi îl fac pe avocat să se comporte ca un impostor, publicând poze îmbrăcat în combinezonul anchetatorilor poliţiei? Impostorul nu are niciun fel de ruşine şi încearcă să lase impresia că el ştie cum trebuie condusă ancheta, în timp ce anchetatorii ori “plantează” probe, ori sunt nepricepuţi, ori vor să muşamalizeze adevărul, motiv pentru care nu ezită să-i atace pe anchetatorii profesionişti”.

Alexandru Cumpănașu este un „haiduc” care răspândește un val de neîncredere în desfășurarea anchetei, „spre propria-i glorie”.

Un alt campion al împrăştierii suspiciunii asupra anchetatorilor este Alexandru Cumpănaşu, care, de la bun început, şi-a asumat postura de haiduc, ameninţând că-şi va pune la cingătoare scalpurile tuturor şefilor şi şefuleţilor din stat, din calitatea sa de „unchi” al Alexandrei. Cu siguranţă, „unchiul” Cumpănaşu o să ne povestească de câte ori a văzut-o pe Alexandra în viaţa lui şi cum a legănat-o pe Alexandra când era mică.(…)

Recenta exprimare, citez, „nu am cum să am încredere în autorităţi”, arată că domnul Cumpănaşu este pregătit să stea multă vreme pe valul răspândirii neîncrederii în desfăşurarea anchetei, spre propria-i glorie, dar acest lucru, ca de altfel şi declaraţiile lui Tonel, vor fi de mare ajutor apărătorilor lui Dincă în instanţă, unde singura scăpare a criminalului poate fi demonstraţia că, în cursul anchetei, nu i s-au respectat drepturile şi, implicit, că nu a avut parte de un proces corect”.

