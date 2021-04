„Am dorit să vă anunț că, de astăzi, domnul Traian Berbeceanu este manager public al municipiului Deva. Am semnat dispoziția și vom forma o echipă alături de cei doi viceprimari”, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, primarul oraşului Deva, Nicolae Florin Oancea.

Edilul a precizat și ce atribuții va avea fostul prefect al Capitalei.

„Atribuţiile pe care le am eu ca primar, le va avea şi el ca manager public, va răspunde şi de Poliţia Locală, de Direcţia de Asistenţă Socială şi de Direcţia de fonduri europene”, a mai spus primarul.

Traian Berbeceanu a făcut și o primă declarație după numire.

„Sunt încântat că am revenit în orașul unde m-am născut, unde am crescut și unde m-am format profesional, unde am performat și cred că a venit momentul să dau înapoi Devei măcar o parte din ce mi-a dat timp de 50 de ani”, a declarat Traian Berbeceanu.

Traian Berbeceanu nu mai este, din data de 3 martie, prefect al Capitalei, fiind înlocuit de Alin Stoica, propunerea USR-PLUS.



Traian Berbeceanu a fost numit prefect al Capitalei conform Hotărârii de Guvern din 22 octombrie 2020 și a fost învestit o zi mai târziu, pe 23 octombrie. La începutul lunii februarie 2021, Berbeceanu a scris pe Facebook că se așteaptă să fie înlocuit din funcția de prefect.

Ulterior, copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloş, a reacționat: „Eu știu că e un om care nu fuge la greu, așa că nu înțeleg unde se grăbește să plece”. Pe 4 martie, Traian Berbeceanu a fost eliberat din funcţia de prefect al municipiului Bucureşti printr-o hotărâre de guvern.



