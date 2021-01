„Cu o zi înainte de întrunirea CNSU, am discutat inclusiv cu domnul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu. Era foarte îngrijorat, cum suntem și noi, de altfel, de apariția noilor tulpini de coronavirus.(…) I-am comunicat că aceleași îngrijorări le avem și noi, însă nu avem opțiunea de a nu respecta legea.

Și i-am explicat că Ministerul Sănătății, prin domnia sa, ca ministru, a avut posibilitatea să modifice și să updateze la situația actuală acea Hotărâre de Guvern emisă în vederea prelungirii stării de alertă pe teritoriul României”, a declarat Traian Berbeceanu.

Prefectul a mai spus că dacă nu relaxa măsurile, angajații din mai multe domenii din București puteau contesta măsura în instanță.

„Dacă noi nu aplicam legea, riscam în mod categoric ca cei din domeniul HoReCa, de exemplu, sau operatorii licențiați în domeniul jocurilor de noroc, să deschidă acțiuni în instanță împotriva Prefecturii, respectiv a Guvernului, să câștige procesele în câteva termene, complet justificat de prevederile legale în vigoare, și să plătim daune imense”, a mai spus Traian Berbeceanu pentru Ziare.com.

Ce cuprinde scrisoarea trimisă de Ministerul Sănătății, vineri, către CMBSU:

„Având în vedere contagiozitatea mai mare a acestei tulpini, în paralel cu Campania națională de vaccinare, măsurile de protecție rămân la fel de importante: purtarea corectă a măștii de protecție, evitarea zonelor aglomerate, distanțarea socială și igiena mâinilor. Având în vedere apariția noii tulpini în București, Ministerul Sănătății a recomandat astăzi Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) amânarea deciziilor de relaxare”.

Documentul a fost transmis chiar în timpul ședinței CMBSU în care se decidea ridicarea restricțiilor din București după ce rata de infectare a scăzut în ultimele zile.

„Așa cum stiți, în zilele de miercuri, joi și vineri, incidența de infectare la nivelul municipiului București a fost sub 3 la mie. Miercuri a fost 2,96, joi 2,59 și vineri 2,52 la mie, fapt pentru care, potrivit actului normativ la care am făcut referire anterior, am fost obligați să convocăm Comitetul Național pentru Situații de Urgență”, a mai precizat prefectul Capitalei.

Legat de comentariile făcute de Vlad Voiculescu cu privire la faptul că cifrele nu reflectă realitatea în bilanțul autorităților, Traian Berbeceanu a spus:

„Eu nu pot să interpretez cifrele furnizate de DSP și INSP și nici să fac aprecieri cu privire la procedurile pe care le folosesc aceste instituții în stabilirea indicelui de contaminare. Cele două instituții sunt în subordinea Ministerului Sanătății. Dacă acele proceduri nu mai sunt valabile în acest context epidemiologic, acestea trebuie updatate, cum trebuie updatate și actele normative”, a adăugat Berbeceanu.



Începând de luni în București restaurantele și barurile vor fi redeschise la interior, însă cu o capacitate de până la 30%. De asemenea, publicul va avea acces în teatre, cinematografe și în sălile de jocuri de noroc.

