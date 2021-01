O femeie ce poarta masca de protectie traverseaza strada pe trecerea de pietoni, marti, 20 octombrie 2020, in Cluj-Napoca. Cluj Napoca a ajuns, marti, la o rata de infectare de peste 3 la mia de locuitori, astfel ca se trece la scenariul rosu. Consiliul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj a decis sa adopte o serie de masuri restrictive pentru a stopa pandemia de Covid-19 cum ar fi: restaurantele, cafenelele si cinematografele se închid, mastile devin obligatorii in toate spatiile publice, iar elevii vor invata exclusiv online. Masurile vor intra in vigoare pe 22 octombrie, ora 0:00. RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO