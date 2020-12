„Sunt ok, am fost testat negativ şi nu am avut niciun fel de simptome. Abia aştept să mă întorc la serviciu, alături de colegii mei! Vă mulţumesc tuturor pentru gândurile bune, mi-au prins tare bine şi vi le întorc înzecit!”, a scris Berbeceanu pe Facebook.

La începutul săptămânii, Traian Berbeceanu anunţa că este infectat cu COVID-19. „Am respectat regulile de distanțare fizică, am purtat mereu mască de protecție și totuși m-am contaminat”, anunţa Traian Berbeceanu în mesajul în care preciza că a fost infectat cu virusul.





Citeşte şi:

Câți bani a cheltuit Nicușor Dan pe Facebook ca să facă reclamă pentru PNL și Orban

Valeriu Gheorghiță: România își propune să vaccineze 60-70% din populaţie în primele șase luni ale campaniei

Consilierul PNL din Brașov care a plecat din partid în februarie, când Libertatea a expus afacerile lui cu interlopii, e reținut de DNA împreună cu un reputat medic infecționist!

PARTENERI - GSP.RO La ce clinică s-a tratat de COVID Anamaria Prodan și ce tratament a luat: „Am urmat schema asta pe care medicii lui...

PARTENERI - PLAYTECH GEST FABULOS făcut de Monica Gabor pentru Irinel Columbeanu după ce acesta a ajuns sărac lipit

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 5 – 11 decembrie 2020

Știrileprotv.ro Medicamentul interzis persoanelor infectate cu coronavirus. Ce se poate întâmpla dacă îl iei

Telekomsport Vedeta apreciată în ţară, descoperită pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă deja şi nu va mai apărea la TV