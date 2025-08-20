„Începând de sâmbătă, 23 august 2025, călătorii vor putea utiliza din nou tramvaiele liniei 41, care își vor relua circulația pe traseul de bază cuprins între terminalele Piața Presei și Ghencea”, a transmis și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI.

Motivul este că lucrările din intersecția Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu, care au început pe 1 august, s-au terminat mai devreme decât era programat.

Termenul de finalizare estimat a fost 1 septembrie, iar în ultimele 3 săptămâni tramvaiul 41 a fost înlocuit de autobuzele 641 și 643, care vor fi suspendate din 23 august.

Tramvaiul 41 asigură legătura între Ghencea (stadionul Steaua) si Piața Presei. Linia a fost deschisă în 1984, pe tronsonul Piața Presei – Pasaj Grant – Crângași, iar în 1987 a fost extinsă până la cartierul Ghencea, pe măsură ce au fost finalizate Pasajul Lujerului și Șoseaua Virtuții. Lungimea totală actuală a traseului este de aproape 10 kilometri.

