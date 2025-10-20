CNAIR a anunțat că Transalpina și Transfăgărășanul se închid

Decizia de închidere definitivă a celor două drumuri vine după ce, la începutul acestei luni, Transfăgărăşanul a fost închis temporar din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului puternic.

„Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis de astăzi, 20.10.2025!

Luni, 20.10.2025, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200).

Măsura închiderii circulației pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanți ai CNAIR Central, DRDP București, DRDP Brașov, DRDP Cluj și DRDP Craiova, în conformitate cu reglementărișe tehnice din „Normativul privind circulația rutieră pe drumurile montane – Drumul Național DN 7C „Transfăgărășan” și Drumul Național DN 67 C „Transalpina”, indicativ AND 615-2020, aprobată prin Decizia Directorului General al CNAIR SA nr.1287/02.10.2020 și prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor și Infrastructurii și al ministrului Afacerilor Interne nr.106/01.02.2021 și nr.28/17.02.2021.

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei.

De asemenea, precizăm că la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment. Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător”, se arată într-un comunicat al CNAIR.

Ce este Transfăgărășan

Transfăgărășan, sau „Drumul printre nori” așa cum mai este cunoscut, este una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România și din Europa.

Drumul măsoară aproximativ 151 km și face parte din DN 7C, drum ce începe din județul Argeș, sat Bascov, de lângă județul Pitești și se intersectează cu DN1, lângă comuna Cârțișoara, între Sibiu și Brașov.

Transfăgărășan a fost construit între aniii 1970-1974, pe o durată de 4 ani, în timpul lui Ceaușescu și, conform datelor oficiale, aproximativ 40 de oameni și-au pierdut viața în construirea traseului.

Inaugurarea traseului a avut loc pe data de 20 septembrie, 1974.

Ce este Transalpina

Transalpina este cea mai înaltă șosea din România și reprezintă, alături de Transfăgărășan, una dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, dar și din Europa.

Transalpina face legătura între orașele Novaci din județul Gorj și Sebeș din județul Alba, străbate patru județe – Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba – traversând Munții Parâng de la sud la nord.

Transalpina a fost reconstruită în perioada interbelică şi dată în folosinţă în 1935, când a fost inaugurată de regele Carol al II-lea, motiv pentru care i se mai spune şi Drumul Regelui.

