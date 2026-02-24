Cu o investiție de peste 500.000 de euro în primul an, noul centru promite să accelereze livrările de marfă paletizată în București și în județele limitrofe, creând totodată noi locuri de muncă.

Într-o piață în care viteza de livrare și predictibilitatea au devenit monedele de schimb cele mai prețioase, Transgor Group face o mișcare strategică în sudul țării. Compania a inaugurat Transgor Hub, un centru logistic modern situat în parcul Logicor – Pantelimon, punct cheie pentru distribuția națională.

Investiția nu vizează doar pereții unui depozit, ci o întreagă infrastructură menită să sprijine afacerile din retail, e-commerce și producție. Bugetul de peste jumătate de milion de euro a fost direcționat către:

Tehnologie și echipamente: Utilaje moderne pentru manipularea mărfurilor.

Resurse Umane: Formarea unei echipe de 10 specialiști în operațiuni logistice.

Infrastructură: Operarea unui depozit de clasa A, cu o suprafață de 3.500 mp, dotat cu rampe moderne și uși drive-in pentru cross-docking rapid.

„Această dezvoltare este un pas firesc în strategia noastră de creștere. Ne dorim să oferim clienților soluții logistice integrate. Noul hub ne permite să fim mai aproape de clienți și să livrăm servicii la standarde ridicate, într-o piață din ce în ce mai competitivă”, a declarat Mihai Goriuc, CEO Transgor Group.

Localizarea noului hub nu este întâmplătoare. Situat strategic în proximitatea Bucureștiului, depozitul permite conectivitate instantanee cu rețeaua națională de distribuție. Pentru clienții finali, acest lucru se traduce în timpi reduși de tranzit și o siguranță sporită a mărfurilor manipulate în sistem Pall-Ex.

