Transport public gratuit în Cluj-Napoca: abonamentele trebuie reînnoite anual

CTP Cluj atrage atenția că abonamentele gratuite sunt valabile doar dacă sunt reînnoite anual, iar lipsa reîncărcării poate duce la imposibilitatea utilizării transportului public.

„Dacă ați încercat să validați cardul și ați primit mesajul «Card nevalidat» pe fond roșu, însoțit de un sunet neplăcut, înseamnă că nu aveți abonament valabil pe anul 2026”, se arată în comunicatul CTP Cluj.

Cine beneficiază de transport gratuit în Cluj în 2026

Primăria Municipiului Cluj-Napoca continuă și în 2026 sprijinul pentru mai multe categorii sociale, oferind transport public gratuit, pe baza abonamentelor reînnoite.

Beneficiarii sunt:

seniorii cu vârsta de peste 70 de ani, indiferent de nivelul pensiei;

pensionarii cu venituri de până la 3.600 de lei;

cetățenii de onoare;

veteranii și văduvele de război;

revoluționarii și urmașii eroilor martiri;

persoanele cu dizabilități.

„Primăria Municipiului Cluj-Napoca susține cetățenii seniori (…) pentru a călători gratuit cu transportul public și în anul 2026, numai pe baza abonamentelor reînnoite anual.”, susține CTP.

Abonamente gratuite pentru pensionari în funcție de venit

Există și abonamente gratuite pentru pensionari în funcție de venituri.

De exemplu, primesc abonament gratuit pe toate liniile:

Pensionari cu domiciliul în Cluj-Napoca și venituri de până la 3.600 lei;

Persoane peste 70 de ani, indiferent de pensie;

Cetățeni de onoare, veterani, văduve de război, revoluționari și urmași ai eroilor martiri.

Primesc abonament gratuit pe o singură linie pensionarii cu domiciliul în Cluj-Napoca și venituri între 3.601 lei și 4.500 lei.

CTP Cluj acordă abonamente gratuite și pensionarilor din localitățile de lângă Cluj: Apahida, Baciu și Florești.

În cazul pensionarilor din Feleacu, se acordă abonament lunar cu reducere, nu gratuit.

Documente necesare pentru reîncărcarea abonamentului CTP

Pentru reînnoirea abonamentului, beneficiarii trebuie să se prezinte la Centrele de vânzare carduri cu:

act de identitate în original;

cupon de pensie sau decizie de pensionare (unde este cazul);

documente care atestă calitatea specială (veteran, revoluționar etc.);

cardul de transport emis anterior;

pentru pensionarii din alte localități: adeverință de la Primărie pentru eliberare abonament pensionari.

Persoanele cu dizabilități sunt invitate la Centrul de vânzare OPERA, situat în Piața Ștefan cel Mare nr. 17–18.

„Încărcarea abonamentelor gratuite se face pe baza listelor puse la dispoziție de Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.”

CTP precizează că persoanele cu dizabilități trebuie să depună o cerere în prealabil la Direcția de Asistență Socială și Medicală pentru a fi incluse pe listele de beneficiari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE