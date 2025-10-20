Rusia susține că a lovit un „transport militar important” adus din România

Jurnalistul militar rus Evgheni Poddubnîi, cunoscut corespondent de război al televiziunii Rossia 1, a anunțat că zona lovită „este încă cuprinsă de flăcări”.

„Un transport militar important a fost distrus în portul Iujnîi din Odesa. Zona lovită este încă cuprinsă de flăcări”, a scris jurnalistul pe canalul său de Telegram.

Afirmațiile nu au fost confirmate de partea ucraineană sau de surse independente, iar autoritățile de la Kiev nu au oferit până acum o reacție oficială în legătură cu atacul.

Nu se știe ce marfă se afla înăuntru

Poddubnîi, unul dintre cei mai cunoscuți corespondenți de război ai televiziunii ruse Rossia 1, a declarat că marfa distrusă „provenea din România”, însă nu a oferit alte detalii despre natura transportului. Nu este clar dacă a fost vorba despre echipamente militare, muniție sau alt tip de ajutor logistic.

Fotografiile distribuite pe rețelele rusești arată flăcări puternice și fum dens în zona portului, însă autenticitatea imaginilor nu a fost verificată independent.

Portul Iujnîi, o țintă recurentă a atacurilor rusești

Portul Iujnîi, aflat la aproximativ 25 de kilometri de orașul Odesa, este unul dintre cele mai importante terminale maritime ale Ucrainei și parte a infrastructurii strategice a coridorului de export al cerealelor din Marea Neagră.

Este, de asemenea, una dintre principalele rute logistice pentru livrările de echipamente occidentale, fapt care l-a transformat într-o țintă constantă a atacurilor rusești.

Potrivit agenției URA News, și pe 7 spre 8 octombrie, armata rusă a atacat aceeași zonă, lovind infrastructura portuară din apropierea localității Beliari, unde, conform surselor militare ruse, Ucraina ar fi descărcat tehnică militară, inclusiv bărci fără pilot. Atunci, atacurile ar fi afectat mai multe dane de acostare și ar fi perturbat temporar activitatea portului.

Până la această oră, autoritățile ucrainene nu au oferit o reacție oficială cu privire la noul atac asupra portului din Odesa.

