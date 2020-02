Mi s-a facut o extirpare de nerv la unul din molari, urmata de obturatia de canal. De atunci am niste dureri destul de mari la nivelul dintelui tratat, neputand nici macar sa il ating. Ce trebuie sa fac?

L.M., Bucuresti



Durerile aparute dupa obturatia de canal sunt de obicei cauzate de asa-numita obturatie cu depasire. Canalul radicular in care se gaseste pulpa dentara comunica la nivelul varfului printr-un orificiu numit constrictie apicala cu structurile anatomice din jurul radacinii. Obturatia de canal (sigilarea canalului in care a fost ‘nervul’ cu un anumit material) se face de cele mai multe ori strict pana la acest reper, fara sa fie depasit. Uneori insa, mai ales din cauza lipsei unor mijloace moderne de masurare a lungimii reale a canalelor, in cursul realizarii obturatiei de canal acest reper este depasit, pasta cu care se sigileaza canalul ajungand in zona din jurul varfului radacinii (in osul alveolar care sustine radacina dintelui). Acolo, desi cele mai multe paste de canal au un antiinflamator incorporat, se produce o reactie de iritatie locala, care da dureri in special la atingerea dintelui, dureri care pot sa persiste 7-10 zile, intensitatea acestora scazand treptat, pe masura ce sigilantii sunt resorbiti.

Radiografia poate arata care este cauza exacta

Depasirea cu material de obturatie de canal este vizibila si radiologic, deci ar fi indicat sa faceti o radiografie pentru a fi siguri ca aceasta este cauza durerilor dumneavoastra. Pentru a depasi cu succes aceste momente dureroase in aceasta perioada este indicat sa urmati un tratament cu antiinflamatorii pe cale generala. In cazul in care aceste dureri nu se remit, ci persista o lunga perioada de timp, se va lua in calcul indepartarea pe cale chirurgicala a excesului de material de obturatie. Pentru a preveni aceasta complicatie a obturatiei de canal, este indicat cand aveti de realizat o asemenea interventie ca aceasta sa fie facute dupa o masurare cat se poate de exacta a lungimii canalului radicular (cu un aparat numit apex locater), folosind metode moderne de obturare.

Dr. Andrei Tirpea

Medic stomatolog

