Ce s-a întâmplat la școala de vară AUR în septembrie 2023

Potrivit anchetatorilor, incidentele au avut loc în incinta unui hotel din Neptun-Olimp, unde minora era cazată. Aceştia au precizat că agresorii au profitat de starea victimei, aflată în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa. În noaptea de 14 spre 15 septembrie 2023, în intervalul orar 23.57-00.25, primul inculpat, A.B., de 32 de ani, ar fi constrâns-o pe minoră să întreţină acte sexuale. Ulterior, în intervalul 00.31-01.04, C.D., de 29 de ani, ar fi comis un act similar prin constrângere. A treia agresiune, atribuită lui E.F., de 33 de ani, ar fi avut loc pe 15 septembrie, între orele 21.14 și 21.50, în acelaşi hotel.

Procurorii subliniază că audierea victimei s-a realizat conform protocolului NICHD, o metodă care maximizează întrebările deschise şi oferă sprijin emoţional nesugestiv, pentru a asigura acurateţea mărturiei.

În luna mai 2025, zeci de oameni au organizat un protest în fața Parchetului din București și au cerut dreptate în cazul minorei violate la școala de vară AUR.

Reclamaţia şi imagini video

Faptele au fost denunţate pe 16 septembrie 2023, după ce fata a participat la evenimentul organizat de AUR. Conform declaraţiilor victimei, cei trei bărbaţi ar fi profitat de starea ei avansată de ebrietate.

Camera de supraveghere a hotelului ar fi surprins, conform avocatei tinerei, „cum minora a fost intoxicată cu alcool în mod premeditat de cei trei”.

Cum a reacționat partidul AUR după acuzațiile de viol

La momentul incidentului, AUR a transmis că singurul eveniment cunoscut de organizatori a fost găsirea minorei în stare avansată de ebrietate, în noaptea de 15 spre 16 septembrie.

„Alianţa pentru Unirea Românilor a pus la dispoziţia poliţiei listele de participanţi şi imaginile video înregistrate pe camerele hotelului”, se preciza într-un comunicat oficial. Reprezentanţii partidului au declarat că fata a participat la eveniment cu acordul părinţilor şi a recunoscut că a consumat alcool. Ulterior, aceasta a fost trimisă acasă însoţită de doi delegaţi care au predat-o părinţilor.

Dosarul, care conţine detalii despre acuzaţiile grave, urmează să fie soluţionat de Judecătoria Mangalia.

