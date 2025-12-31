Două dintre ele abordează provocările majore ale vremurilor noastre – instabilitatea geoeconomică și ascensiunea Chinei – în timp ce a treia, un roman, oferă o perspectivă asupra celei mai imprevizibile amenințări actuale: Rusia lui Vladimir Putin.

Lecțiile din criza financiară din 1929 pentru criza care se apropie

Prima carte remarcabilă este „1929: Inside the Greatest Crash in Wall Street History and How it Shattered a Nation”, scrisă de Andrew Ross Sorkin, jurnalist al New York Times și gazdă a emisiunii Squawk Box. La fel ca în lucrarea sa anterioară, „Too Big To Fail”, care descrie criza globală din 2008-2009, această carte oferă o relatare captivantă, axată pe personaje, a unei crize economice și geopolitice epice, precum și un avertisment pentru viitor.

În anii 1920, cumpărarea acțiunilor pe marjă era o practică răspândită, iar piețele financiare păreau să fie într-o continuă creștere. Reglementările bancare erau puține și adesea ignorate de liderii finanțelor. New York-ul era plin de milionari proaspăt îmbogățiți, care își etalau averile. Națiunea își revenise după o pandemie globală și era cuprinsă de un spirit de exuberanță financiară, o atmosferă care poate părea familiară chiar și astăzi.

Povestea lui Xi Zhongxun și influența asupra Chinei de astăzi

A doua carte este o biografie intitulată „The Partys Interests Come First: The Life of Xi Zhongxun, Father of Xi Jinping”, scrisă de Joseph Torigian. Biografia oferă o perspectivă captivantă asupra vieții tumultuoase a lui Xi Zhongxun, tatăl lui Xi Jinping, și asupra originilor celui care este considerat astăzi „cel mai puternic om din lume”.

Cartea urmărește trei povești fascinante: viața dramatică a protagonistului, portretul Chinei în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, ascensiunea lui Mao Zedong, Revoluția Culturală și deschiderea către Vest, dar și modul în care experiențele tatălui său l-au format pe Xi Jinping ca lider strategic, precaut și neobosit. După cum subliniază Bloomberg, cartea poate oferi o cheie pentru a înțelege complexitatea și puterea militară a Chinei contemporane.

Rusia, prin ochii unui detectiv fictiv

Ultima lucrare notabilă este romanul „Hotel Ukraine” al lui Martin Cruz Smith, autor care a scris 11 romane despre detectivul moscovit Arkady Renko încă din 1981, începând cu „Gorky Park”. Aceste romane oferă o imagine colectivă a Rusiei în ultimele patru decenii, de la Războiul Rece la epoca oligarhilor, ascensiunea lui Putin și conflictul din Ucraina.

Acțiunea romanului începe cu uciderea brutală a unui birocrat din Kremlin, iar povestea se desfășoară pe fundalul sistemului de justiție opac din Rusia. În paralel, iubita lui Arkady dorește să documenteze atrocitățile comise de trupele ruse în Bucea, Ucraina, în 2022. „Singura carte care explică Rusia”, spune personajul principal, „nu este unul din clasici precum «Război și pace», ci «Alice în Țara Minunilor»”.

Pe măsură ce ne apropiem de 2026, calități precum reziliența și determinarea, descrise atât de bine în literatură, vor fi mai necesare ca niciodată, concluzionează James Stavridis.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE