Incidentul a avut loc în California, la finalul unui zbor dintre Londra și Los Angeles. Bomboanele au fost împărțite între membrii echipajului în autocarul care îi transporta la hotel, după aterizare. La scurt timp, unii dintre aceștia au început să resimtă stări de rău, conform publicației franceze Midi Libre.

„Au înțeles aproape imediat că ceva nu era în regulă”, a declarat o sursă.

Trei membri ai echipajului au prezentat simptome severe, panică, pierdere a controlului. Starea lor s-a agravat, fiind necesară intervenția medicală. Ulterior, aceștia au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri.

Analizele ulterioare au confirmat că bomboanele conțineau până la 300 mg de THC, un nivel extrem de ridicat al substanței active din cannabis, ceea ce a cauzat reacțiile respective.

Din motive de siguranță, British Airways a înlocuit întregul echipaj pentru zborul de întoarcere în Marea Britanie. Membrii afectați, care și-au revenit între timp, au fost repartizați câteva zile mai târziu pe un alt zbor, ca pasageri.

Între timp, compania a demarat o anchetă pentru a identifica pasagerul care a oferit bomboanele. O sursă citată de The Sun a declarat că situația este tratată cu maximă seriozitate. Pasagerul responsabil riscă acum să fie urmărit penal pentru fapta sa.

