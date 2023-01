Centrul seismologic al Universităţii din Teheran transmite că seismul s-a produs la ora locală 21:44 în oraşul Khoy din provincia iraniană Azerbaidjanul de Vest, situată în nord-vestul ţării.

Trei persoane au murit, iar numărul răniţilor a fost estimat la 816 de către guvernatorul provinciei, Mohammad Sadegh Motamedian, citat de agenţia Irna. Un bilanţ anterior, dat publicităţii în cursul nopţii, anunţa că două persoane au murit şi 580 au fost rănite.

