„Pierderea de vieți omenești subliniază doar amploarea acestui eveniment meteorologic și cât de repede a devenit tragic”, a spus Hipkins într-o conferință de presă după întâlnirea cu serviciile de urgență și examinarea pagubelor din Auckland.

New Zealand has a severe flood: a state of emergency was introduced in the country’s capital, Auckland, the airport was flooded, and at least one person died. pic.twitter.com/eZyHn31n5O