De Iulian Budușan,

Guzel Neder, o femeie în vârstă de 34 de ani, a declarat pentru Moscow Times că a plecat din spital, unde era internată împreună cu fiul său, după ce se întorseseră dintr-o călătorie pe insula chinezească Hainan, o destinație preferată de mulți turiști ruși.

Neder a scris pe Instagram că luna trecută fiul său a avut febră la patru zile dupe ce s-au întors din China. În timp ce discuta simptomele cu reprezentanții policlinicii din oraș, copilul a fost diagnosticat cu infecție respiratorie acută. Și Neder, și copilul au îndrumați către spital, pentru a li se face testul coronavirus.

Ajunși aici, copilul a fost plasat în carantină timp de mai multe zile, în așteptarea rezultatelor. Timp în care Neder și-a făcut un test de sarcină și a descoperit că este gravidă.

Femeia a declarat că a vrut să fugă din spital din cauza condițiilor precare, iar trei zile mai târziu, atât ea, cât și copilul ei, s-au vindecat.

Condițiile erau mizere, doctorii se comportau total neprofesionist și nu purtau absolut niciun echipament de protecție. Nu am avut nicio altă opțiune, decât să sărim, pur și simplu, pe geamul spitalului.

O altă femeie, Ala Ilyina, a declarat, tot pentru ziarul Moscow Times, că a fost plasată în carantină, într-un spital din Sankt Petersburg, la scurt timp după ce s-a întors dintr-o excursie pe insula Hainan, din China.

Chiar dacă testele coronavirus au ieșit negative, femeia spune că a fost ținută în continuare în spital, despre care spune că era ca o “cușcă”.

Ea a povestit că are cunoștințe avansate de fizică, care au ajutat-o să deblocheze încuietoarea magnetică a salonului unde era internată, pentru a fugi.

Am desenat o hartă a spitalului și am creat un plan în detaliu, pentru a scăpa. Pe tura de noapte, securitatea spitalului era mult mai lejeră, așa că am avut timp suficient să scurt-circuitez încuietoarea magnetică a ușii de la salonul unde eram internată, să deschid ușa și să fug.

O altă femeie care a evadat: