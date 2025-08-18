Accident grav pe autostrada Egnatia din Grecia

Trei persoane au murit și două au fost grav rănite într-un accident rutier pe autostrada Egnatia din nordul Greciei, conform News.ro. Tragedia s-a produs luni, puțin după ora 11.00, pe unul dintre traseele folosite de turiștii care se îndreaptă spre insula Thassos.

Coliziunea a avut loc în apropierea punctului de taxare Iasmos, între orașele Komotini și Xanthi. Un camion a intrat în coliziune cu două autoturisme, care au luat foc imediat. Incendiul s-a extins rapid la vegetația din zonă.

Trei persoane au murit arse în mașină

Trei dintre cei patru pasageri dintr-una dintre mașini au ars de vii. Șoferul camionului și al patrulea pasager au fost grav răniți și transportați la spitalul din Xanthi.

Din primele informații, cei patru pasageri din a doua mașină au suferit doar răni minore, fiind și ei transportați la spital pentru îngrijiri.

Restricții de circulație pe autostrada dintre Komotini și Xanthi

Polițiștii eleni au anunțat au întrerupt circulația pe autostrada dintre Komotini și Xanthi. Șoferii care ar fi trebuit să se deplaseze pe autostrada Egnatia vor putea folosi ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi.

„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos şi Xanthi, circulaţia tuturor vehiculelor pe ruta Komotini-Xanthi este interzisă temporar şi se va efectua prin reţeaua naţională pe ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Şoferii sunt rugaţi să respecte instrucţiunile controlorilor de trafic”, au transmis polițiștii eleni.

Autostrada Egnatia este frecvent utilizată de românii care se îndreaptă spre portul Keramoti pentru a lua feribotul către Thassos, o insulă foarte apreciată de turiștii de la noi din țară.

