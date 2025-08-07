Anunțul îi vizează și pe românii care urmau să plece în vacanță, în Grecia. Din acest motiv, ei nu mai pot ajunge pe cea mai frumoasă plajă grecească, Marble Beach, din cauza riscului de incendii.

Așadar, conform autorităților din Grecia, nu este permisă circulația pe drumul forestier dintre Limenas și Golden Beach și Laimos – Teatrul Antic. În aceste condiții, turiștii nu mai pot ajunge la plajele Marble Beach, Porto Vathy.

Conform unei informări publicate pe Facebook, pe grupul Forum Thassos, circulația este controlată (limitată) pe drumurile forestiere:

• Sf. Panteleímonas – Ag. Marína;

• Potamiá – Pigés Potamiás;

• Theológos către Kamíni;

• Limenária-Kástro;

• Mariés-barajul Marión;

• Mikró Kazavíti- Sf. Pantelimon

• Kazavíti-Toúmpa

• Rachoni

• Kallirachi

• Sotiros.

„Vă rugăm să respectați dispozițiile și să aplicați toate măsurile pentru prevenirea incendiilor”, au transmis autoritățile.

În ultimele zile, mai multe focare de incendiu s-au înregistrat pe insulă, iar pompierii au intervenit terestru și aerian pentru stingerea flăcărilor. Cele mai mari probleme au fost în zona Dasilio Prinos. La operațiune au participat 50 de pompieri și 13 autospeciale din Kavala.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE