Ce s-a întâmplat cu polițiștii de frontieră de la Cluj

Trei polițiști de frontieră de la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca au fost trimiși în judecată de către procurorii DNA Cluj pentru abuz în serviciu.

Conform rechizitoriului, A.C., E. N. și C. H. ar fi permis trecerea frauduloasă a frontierei de către doi cetățeni nigerieni pe 10 iunie 2023. Aceștia ar fi folosit pașapoarte care nu le aparțineau.

Cum ar fi intrat ilegal în România cei doi cetățeni nigerieni

Cei doi cetățeni extracomunitari ar fi intrat ilegal în România cu o zi înainte, pe 9 iunie 2023, tot prin aeroportul din Cluj-Napoca, sub pretextul participării la un eveniment artistic. A doua zi, au încercat să plece spre Bergamo, Italia.

În timpul controlului de ieșire s-au observat neconcordanțe între fotografiile din pașapoarte și persoanele prezente. Cu toate acestea, verificările suplimentare efectuate de agentul N. E. nu au dus la constatarea neregulilor.

Acuzațiile pe care le aduc procurorii celor trei polițiști de frontieră

Procurorii anticorupție susțin că cei doi nigerieni au fost lăsați să părăsească România, în ciuda indiciilor clare de substituire de identitate.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Cluj. Presa locală menționează că trimiterea în judecată este doar o etapă a procesului penal, iar vinovăția inculpaților va fi stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

În urmă cu doar câteva săptămâni, aeroportul din Cluj a fost în centrul unui alt scandal și autoritățile au deschis o anchetă când au văzut o filmare în care angajații aruncau bagajele pasagerilor.

