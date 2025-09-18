Filmarea care a indignat mii de oameni

Un clip surprins de o pasageră pe Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj a stârnit furie și a dus la declanșarea unei anchete oficiale. Imaginile arată cum bagajele sunt trântite și aruncate fără grijă de angajații unui subcontractor.

„Bagajul meu, care era nou-nouț, a ajuns spart, deși fusese înfoliat. Așa se comportă personalul de la aeroport cu bagajele călătorilor. Momentan, îmi aștept banii pe el, cine știe cât durează… Rușine!”, a scris pasagera D.P., cea care a filmat incidentul.

Reacția Consiliului Județean Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat miercuri dimineață că a cerut demararea de urgență a unei anchete administrative.

„Am solicitat directorului Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj luarea măsurilor legale și contractuale pentru a pune capăt acestor atitudini. Am cerut suspendarea permiselor celor implicați și notificarea firmei. Dacă problemele vor continua, vom solicita rezilierea contractului”, a transmis Tișe într-un comunicat oficial.

El a subliniat că astfel de practici „nu au niciun suport legal și nu pot fi tolerate”, iar aeroportul și conducerea sa trebuie să ia „măsuri ferme și rapide”.

Și nu este singurul incident: și alte bagaje au fost distruse

Dezvăluirile nu s-au oprit aici. Potrivit Clujenii.ro, tot mai mulți pasageri reclamă daune provocate bagajelor. Un clujean care a zburat din Larnaca pe 16 septembrie povestește pentru publicația locală cum și-a găsit trolerul distrus, cu o roată lipsă.

„Printre ultimele bagaje a venit al meu, fără o roată și crăpat jos. În fața mea era o doamnă cu aceeași problemă”, a spus acesta.

Pasagerul susține că a primit informații contradictorii de la angajați și a fost plimbat între agenția de turism și reprezentanții aeroportului: „O doamnă mi-a spus că rezolv prin agenție. Altă zi, altă doamnă mi-a spus că trebuia să completez proces-verbal direct la aeroport. E bătaie de joc”.

Clujeanul, pensionar, spune că nu e prima dată când bagajul i-a fost distrus și acuză lipsa de reacție a conducerii: „Nu e primul caz. Domnul Ciceo știa de mult. Problema reală este indiferența cu care suntem tratați”.

În urma scandalului, directorul David Ciceo a declarat că vina aparține doar angajaților surprinși în filmări și că firma subcontractoare Menzies nu ar avea nicio responsabilitate, mai scriu jurnaliștii de la Clujenii.ro.

Firma acuzată și plângerile pasagerilor

Potrivit Știri de Cluj, Consiliul Județean Cluj a cerut:

o anchetă administrativă rapidă;

suspendarea permiselor angajaților surprinși în imagini;

notificarea oficială a firmei contractate;

măsuri legale pentru a preveni repetarea incidentelor;

analizarea posibilității rezilierii contractului, dacă situația persistă.

Cum poți cere despăgubiri dacă ți s-a deteriorat bagajul

Chiar dacă fiecare companie aeriană are reguli diferite, în majoritatea cazurilor, pasagerii trebuie să completeze un formular PIR (Property Irregularity Report) la biroul „Lost & Found” imediat după aterizare. Dacă ghișeul e închis, procesul devine aproape imposibil, iar mulți rămân fără despăgubiri, mai explică Clujenii.ro.

WizzAir – reclamația trebuie depusă la aeroport, în maximum 7 zile

HiSky – solicitările se fac pe e-mail, dar tot cu formular PIR completat la aeroport

TAROM – reclamația, direct la biroul „Bagaje pierdute”, unde primești un număr de urmărire

Turkish Airlines și Animawings – acceptă sesizări exclusiv la aeroport, înainte de a părăsi zona benzilor de bagaje.

Pegasus Airlines – reclamația online, prin site-ul companiei.

Incidentul filmat pe 27 august 2025, după o cursă din Hurghada, Egipt, a scos la iveală modul în care sunt tratate bagajele pe Aeroportul Cluj. Reacțiile masive din mediul online și intervenția rapidă a autorităților arată cât de mult contează standardele de calitate și respectul față de pasageri pentru imaginea unui aeroport internațional.

