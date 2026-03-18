Baby Gang, arestat în Italia: arme, bătăi și violență asupra iubitei

Baby Gang, pe numele real Zaccaria Mouhib, a fost arestat din nou în Italia, în cadrul unei operațiuni desfășurate de carabinierii din orașul Lecco.

Conform publicației Fan Page, au fost puse aplicare mai multe mandate de arestare și percheziții, inclusiv în zona locuințelor sociale din Calolziocorte.

Trapperul în vârstă de 24 de ani este acuzat de deținere și trafic ilegal de arme, inclusiv arme de război, tăinuire, jaf, vătămare corporală gravă în grup și rele tratamente și agresiuni asupra partenerei sale.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi fost implicat, alături de alte persoane, în mai multe episoade violente.

A legat, umilit și bătut trei români

Potrivit anchetei, în iunie 2025, Baby Gang și alți cinci indivizi au agresat trei cetățeni români chiar în fața casei sale. Victimele ar fi fost înconjurate, târâte, legate și bătute, deși „pur și simplu vorbeau pe stradă”, conform procurorilor.

Presa din Italia a publicat imagini din timpul episodului violent.

Acuzat că și-a abuzat fizic și psihic iubita

Trapperul este cercetat și pentru violență asupra iubitei sale, o tânără de 22 de ani.

Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi fost supusă unor abuzuri repetate, atât fizice, cât și psihologice.

În timpul unui astfel de episod violent, artistul ar fi lovit-o în mod repetat în față, provocându-i fractură de sept nazal, după care ar fi alungat-o din locuință.

Condamnat pentru deținerea unei arme ilegale

Investigația a pornit după ce un bărbat a fost prins cu două arme furate. Ulterior, anchetatorii au stabilit că acestea ar avea legătură cu Baby Gang. Armele ar fi fost folosite inclusiv în incidente armate din Milano, în 2022 și 2023, înainte de a fi cedate altor persoane.

Cu doar câteva zile înainte de noua arestare, pe 4 martie, artistul fusese condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru deținerea unei arme ilegale. Anterior, acesta fusese implicat într-un schimb de focuri în 2022, tot în Milano, pentru care primise o condamnare definitivă.

Judecătorii au subliniat „disprețul total față de obligațiile impuse” și „ușurința cu care comite infracțiuni”, în contextul în care trapperul se afla deja sub supraveghere specială.

Pe numele lui Mouhib a fost emis un nou mandat de arestare, iar acesta se află acum în arest preventiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE