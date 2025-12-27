Speculațiile din mediul online sugerează că problema ar fi lipsa de personal calificat pentru tracțiuni. Cu toate acestea, Ferotrans neagă aceste ipoteze. Potrivit conducerii, întârzierile sunt strict legate de cerințele legale și tehnice care trebuie respectate înainte de punerea în circulație a trenurilor, relatează Ziarul de Iași.

„Nu putem începe activitatea fără toate avizele și testele impuse de legislație”, a declarat Dumitru Anchidin, reprezentant al Ferotrans.

Dumitru Anchidin a precizat că au fost derulate deja teste de compatibilitate cu rețeaua feroviară națională, dar și teste de viteză și frânare.

De asemenea, pași suplimentari, precum înregistrarea în Registrul Feroviar și finalizarea programelor de formare pentru mecanici, sunt indispensabili înainte de lansarea trenurilor pe ruta Iași-București.

Un alt proiect al Ferotrans prevede introducerea a două trenuri electrice pe ruta Suceava-București, utilizând material rulant adus din Luxemburg. Aceste trenuri sunt programate să circule din februarie 2026.

În ultimii ani, Ferotrans a achiziționat 33 de automotoare din Israel și Luxemburg. Însă, livrările au fost întârziate de diverse probleme, inclusiv de conflictul din Orientul Mijlociu. Inițial, compania intenționa să lanseze trenurile Intercity private în mai 2025, dar planurile au fost revizuite ulterior.

Primele șase seturi de automotoare IC3, destinate operatorului Ferotrafic-TFI, au ajuns vineri, 10 ianuarie, în Portul Constanța, a anunțat Clubul Feroviar într-o postare pe o rețea de socializare.



