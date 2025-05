Această decizie a fost luată în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană (UE) la Liov, în vestul Ucrainei, în ziua în care Kremlinul a celebrat, cu mare pompă, împlinirea a 80 de ani de la capitularea Germaniei naziste.

„Acest tribunal va asigura ca principalii vinovați de agresiunea împotriva Ucrainei să fie aduși în justiție”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în marja reuniunii, la care au participat reprezentanți din aproape 40 de țări.

„Fiecare centimetru pătrat al războiului dus de Rusia a fost documentat” și „nu există loc pentru impunitate”, a dat asigurări Kallas.

Every inch of Russias war has been documented.



It leaves no room for doubt. And no room for impunity.



Today we take a decisive step towards justice by agreeing to establish a Special Tribunal to ensure that those responsible for aggression against Ukraine are held accountable. pic.twitter.com/6rsNYUCD9w