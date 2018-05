Exoticul Egiptului atrage tot mai mulți turiști români, prin experiențele greu de egalat de la Marea Roșie, dar și cu excursii opționale, la piramide, mormintele din Valea Regilor sau templul de la Karnak. Pe lângă acestea, insulele din Marea Roșie sunt un loc ideal pentru a vă o zi sau două înotând alături de peștii multicolori, printre corali, în ape de un cristalin de poveste.

Și dacă aceasta este destinația exotică propusă de noi pentru această ediție, pentru vacanța Do It Yourself (DIY) venim ceva mai aproape de granița noastră, la Bolata, un golfuleț mic, de lângă Capul Caliacra, unde puteți face plajă în liniște. Locul este considerat încă o plajă virgină și are marele avantaj că este la câțiva kilometri de faimoasa Dalboka, Ferma de Scoici. Dar despre această destinație, vom vorbi în partea de emisiune despre Experiențe.

Pentru ceva mai practic, pe partea de România, prezentăm ofertele pentru „Litoralul pentru toți”. Aici veți afla în ce stațiune vă puteți face concediul, la un preț mai mic decât ultima factură pe care ați avut-o la electricitate.