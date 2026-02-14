Cum funcționează metoda

Specialiștii în soluții ecologice explică faptul că cenușa pură de lemn, în special cea provenită din arderea esențelor tari precum fagul sau stejarul, are proprietăți higroscopice remarcabile.

Structura sa poroasă acționează ca un burete, absorbind particulele de apă din aer înainte ca acestea să condenseze pe suprafețele reci, prevenind astfel formarea mucegaiului în colțuri sau pe pereții exteriori.

Pe lângă controlul umidității, cenușa neutralizează mirosurile neplăcute, fiind considerată de mulți mai eficientă decât odorizantele chimice din comerț.

Ghid de utilizare în 4 pași:

Pregătirea: Cenușa trebuie cernută printr-o sită fină pentru a elimina impuritățile mari. Amplasarea: Pulberea se pune într-un recipient stabil (pentru a evita răsturnarea) și se plasează în zonele critice: colțurile camerelor, în spatele perdelelor sau pe pervazul ferestrelor. Dozajul: O singură cană de cenușă este suficientă pentru o cameră standard, în timp ce pentru spațiile largi se recomandă două recipiente. Întreținerea: Când cenușa devine grunjoasă sau își schimbă textura, înseamnă că este saturată și trebuie înlocuită.

Avertismente și limite

Deși este o metodă sigură și non-toxică, experții recomandă plasarea recipientelor în locuri greu accesibile copiilor sau animalelor de companie, de preferat în vase mai grele.

De asemenea, este crucial ca cenușa să fie uscată în momentul folosirii; cea expusă ploii sau umezelii exterioare devine inutilizabilă.

Este important de reținut că această soluție este paliativă. Cenușa nu poate remedia problemele structurale grave, cum ar fi infiltrațiile prin acoperiș sau lipsa izolației termice, ci doar ajută la menținerea unui microclimat mai sănătos.

În ceea ce privește cenușa umedă, aceasta nu trebuie aruncată la gunoi. Ea poate fi refolosită ca îngrășământ natural pentru plantele din grădină sau din ghiveci.

