Trufa albă de Istria, protejată la nivel european

Procesul ar putea fi finalizat până în 2028, marcând un moment istoric.

„Dacă în acest demers reușim, trufa albă din Istria va fi prima ciupercă din Europa cu o astfel de protecție. Va deveni, de asemenea, cea mai scumpă ciupercă comercială și produsul cu cel mai mare preț pe unitate de cantitate”, a declarat Anton Brenko, reprezentant al Asociației trufarilor din Istria pentru Dnevnik Nove TV.

Valoarea economică a trufei este impresionantă: în 2026, prețul a ajuns la 2500 de euro per kilogram. Protecția la nivel european ar putea crește și mai mult această valoare, oferind în același timp garanții de calitate și autenticitate cumpărătorilor.

Specificațiile trufei albă din Istria sunt clar definite. „Nu este cea mai frumoasă trufă din lume, nici cea mai regulată ca formă, dar se remarcă prin rafinament și o durabilitate excepțională, mai mare decât a trufelor din alte regiuni”, a explicat Darko Muzica, membru al aceleiași asociații, într-un articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International.

Caracteristici unice pentru trufa albă de Istria

Spre deosebire de trufa neagră, trufa albă nu se gătește, ci se rade crudă peste mâncare chiar înainte de servire, deoarece căldura excesivă îi distruge aroma fină.

Aspect: Are o formă neregulată, ca un cartof, cu o culoare galben-crem sau ocru.

Aromă: Este extrem de intensă și complexă, cu note de usturoi sălbatic, brânză maturată, pământ umed și miere.

Textură: Interiorul (gleba) este gălbui, străbătut de vene albe foarte fine.

Principale specii de trufe din România

România este considerată una dintre cele mai importante țări din Europa pentru recoltarea trufelor sălbatice, datorită pădurilor întinse de foioase și climatului favorabil. În țara noastră se găsesc atât specii comune, cât și exemplare extrem de valoroase.

Iată principalele specii de trufe identificate în România și perioadele lor de recoltare:

1. Trufe Negre (Cele mai răspândite)

Trufa neagră de vară (Tuber aestivum): Este cea mai comună specie din România. Se găsește în cantități mari în pădurile de câmpie și deal. Sezon: Iunie – Septembrie.

Trufa de Burgundia (Tuber uncinatum): O variantă a trufei de vară, dar cu o aromă mult mai intensă de alune și pământ. Sezon: Septembrie – Ianuarie.

Trufa de iarnă (Tuber brumale): Mai mică ca dimensiune, dar foarte aromată (miros de mosc). Sezon: Noiembrie – Martie.

Trufa neagră prețioasă (Tuber melanosporum): Deși este specifică Franței (Périgord), a început să fie găsită și în România sau cultivată în plantații specializate.

2. Trufe Albe (Cele mai scumpe)

Trufa albă prețioasă (Tuber magnatum pico): Este „regina trufelor” (aceeași cu cea de Istria sau Alba). În România se găsește rar, în special în zonele din sud și vest, în albiile râurilor sau păduri umede. Sezon: Octombrie – Decembrie.

Trufa albă de primăvară (Tuber borchii / Bianchetto): O trufă mai mică, cu un miros puternic de usturoi. Sezon: Ianuarie – Aprilie.



3. Specii Specifice Bazinului Carpatic

Trufa porcească (Choiromyces meandriformis): Numită și „trufa albă de Transilvania”. Este o specie autohtonă care poate crește foarte mare (până la 500-600g). Are o aromă puternică și se poate găsi uneori chiar la suprafața solului.

Trufa de nisip (Mattirolomyces terfezioides): Se găsește în zonele de silvostepă și în albiile Dunării. Are un gust neobișnuit, dulceag.

Recoltarea trufelor în România este reglementată prin lege. Culegătorii au nevoie de autorizație și, obligatoriu, de câini special antrenați. Săparea necontrolată este interzisă deoarece distruge miceliul și împiedică reapariția trufelor în anii următori.

