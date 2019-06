Trump a amenințat un jurnalist al revistei Time cu închisoarea pentru că a fotografiat o scrisoare de la Kim Jong Un

Interviul a fost întrerupt de mai multe ori de președintele Trump menționând că anumite pasaje sunt ”off the record”, adică jurnalistul nu poatepublica acele informații.

Însă amenințarea președintelui a survenit după momentul fotografierii scrisorii, atunci când respectivul jurnalist a amintit că au fost depuse mărturii sub jurământ în care se spunea că Donald Trump ar fi încercat să influențeze ancheta procurorului Mueller legată de implicarea Rusiei în campania pentru alegerile prezidențiale din 2016.

Prezentăm mai jos un fragment din dialogul dintre reporterul de la revista ”Time” și președintele Statelor Unite:

Time: Ați dictat o scrisoare lui Corey Lewandowski cerându-i să-i spună lui Jeff Sessions să limiteze investigația

Trump: Puteam să-i spun singur lui Sessions, dacă voiam. Potrivit Secțiunii II…

Time: A depus mărturie sub jurământ, sub amenințarea pedepsei cu închisoarea, că așa au stat lucrurile, domnul președinte.

Trump: Scuzați-mă… Potrivit secțiunii II… Ei bine, dumneavoastră ați putea merge la închisoare dacă folosiți fotografia pe care ați făcut-o scrisorii pe care v-am dat-o în mod confidențial, nu v-am dat-o să-i faceți poze. Așa că nu jucați jocul ăsta cu mine. Să vă spun ceva. Dacă vă uitați…

Time: Scuzați-mă, domnul președinte. M-ați amenințat cu închisoarea?

Trump: V-am spus că vă puteți uita pe ea off the record. Asta nu înseamnă să scoți aparatul de fotografiat și să-i faci poze, ok?

