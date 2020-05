De Mihai Toma,

Șeful de la Casa Albă a postat pe pagina sa oficială de Twitter scrisoarea deschisă către șefii OMS, în care îi acuză de faptul că nu au făcut suficient pentru prevenirea pandemiei, “prin modul în care s-au ignorat constant rapoartele despre răspândirea virusului la sfârșitul anului trecut, la Wuhan, în China”.

Trump a amendat OMS pentru faptul că a devenit “o marionetă pentru China”, pe care “a lăudat-o” constant, când, de fapt, singura cale de urmat a fost “demonstrarea independenței față de China”.

OMS n-a dat foarte multe sfaturi foarte proaste, sfaturi teribile. Au greşit atât de mult şi întotdeauna de partea Chinei. Donald Trump, la întâlnirea virtuală de două zile a OMS:

Liderul de la Washington afirmă răspicat că dacă OMS nu va face “schimbări substanțiale majore”, el va îngheța finanțarea din SUA: “Vom reconsidera apartenența noastră la OMS”.

Trump, care a sistat contribuția SUA la bugetul OMS încă de pe 15 aprilie, a mai spus că plătește aproximativ 450 milioane de dolari anual OMS, cea mai mare contribuție făcută de vreo țară.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Pe 24 aprilie, și secretarul de stat american Mike Pompeo avertiza că este posibil ca SUA să nu mai reia vreodată finanţarea Organizației Mondiale a Sănătății, care ar trebui reformată.

