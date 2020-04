De Mihai Niculescu,

Acum, alte dezbateri pe tema coronavirusului „nu merită efortul”, a transmis chiar Donald Trump printr-o postare pe Twitter, sâmbătă seară.

„Care este scopul de a avea conferințe de presă la Casa Albă atunci când anumiți jurnaliști nu pun decât întrebări ostile și apoi refuză să prezinte adevărul sau faptele cu exactitate?”, a scris el. „Ei primesc date exacte, iar americanii nu primesc altceva decât fake news. Nu merită timpul și efortul!”, a scris Donald Trump.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!