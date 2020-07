Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a vorbit joi, pentru prima dată, despre posibilitatea amânării alegerilor prezidențiale din Statele Unite din cauza pandemiei de COVID-19 . Acestea ar trebui să aibă loc în noiembrie, iar Trump invocă riscul fraudării acestora.

„Cu votul prin corespondență, 2020 va fi anul cu cele mai imprecise și frauduloase alegeri din istorie. Va fi o mare rușine pentru Statele Unite. Amânăm alegerile până când oamenii pot vota normal, în siguranță?”, a scris președintele american pe pagina sa de Twitter.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???