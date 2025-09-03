Întrebat despre relaţiile americano-poloneze, Donal Trump a apreciat că Polonia face parte din categoria „relaţiilor foarte speciale”.

În ceea ce privește menținerea trupelor americane în Polonia, Trump a dat asigurări că vor rămâne acolo. „Știi ceva ce eu nu știu? Sunt foarte mulțumit”, i-a replicat președintele american unui jurnalist.

„Dacă se poate, putem trimite şi mai multe trupe acolo, dacă vor. De mult timp îşi doresc o prezenţă mai mare”, a a adăugat Trump.

„Nu ne-am gândit niciodată în termeni de retragere a soldaţilor din Polonia”, a insistat el.

În schimb, Trump a confirmat că există scenarii cu privire la retragerea unor trupe americane din alte ţări europene. „Avem câteva ţări care au mai multe (trupe), nu prea multe, dar nu, acestea (din Polonia) vor rămâne în Polonia. Suntem foarte coordonaţi cu Polonia”, a spus el.

Karol Nawrocki a declarat la rândul lui că „este pentru prima dată în istoria Poloniei când polonezii sunt fericiţi să aibă soldaţi străini în Polonia”.

Președintele polonez a subliniat că ţara sa cheltuieşte 4,7% din PIB pentru apărare şi va atinge în curând noua ţintă NATO, de 5% din PIB.

„Polonia a fost una dintre cele două ţări care au plătit mai mult decât ar fi trebuit în cadrul NATO”, a comentat Trump, referindu-se la Statele Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE