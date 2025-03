Potrivit DeepState, forțele ruse au intrat în Sudja și au început să-și fortifice pozițiile în partea de est a orașului.

Mai mult, trupele rusești ar fi arborat drapelul Federației Ruse în centrul orașului, după ce unitățile ucrainene s-ar fi retras din Sudja.

Russia: The Russian fascists have retaken control of downtown Sudzha in Kursk region. The major offensive began immediately after the US administration cut off Ukraine from US intelligence, leaving Ukrainians effectively blind. pic.twitter.com/Z8AMNyzHWX