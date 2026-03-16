„Luptătorul antisistem Călin Georgescu s-a dus la Belgrad la luptătorul antisistem Sebastian Ghiță. Ăla cu România TV, prietenul lui Ponta, alt luptător antisistem. Și s-a dus la Belgrad să-i ceară ajutorul ca să nu i-l dea. Adică cum mergem noi la casting ca să nu luăm rolurile. Ăștia sunt alternativa la mafia uselistă, la clasa politică coruptă.

Ce trist este că acest popor a fost dezbinat atât de repede și atât de profund de o gașcă de securiști vopsită antisistem care își strânge mâinile pe sub masă sau prin tunelurile dacice și visează la oligarhia moscovită.

Și ce trist că guvernul Bolojan n-a înțeles nici în ceasul al 12 lea că Educația trebuie să primească un buget mai mare și un ministru care să poată mișca lucrurile până când nu ne dezintegrăm ca popor și-o să rătăcim în derivă căutând adevărul pe tictoc”, a scris Tudor Chirilă pe pagina sa de Facebook.

Sebastian Ghiță, fugit din România din 2016 și stabilit în Serbia, a declarat într-o înregistrare prezentată de jurnalistul Cristi Ciupercă faptul că, în decembrie 2021, a fost vizitat la Belgrad de Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, care i-ar fi cerut sprijin pentru campania electorală din 2024, potrivit G4 Media.

„Prin decembrie 2021, Călin Georgescu ăsta a venit la mine la Belgrad. Am fost cu el la un restaurant frumos, Jerry. Mi l-a trimis cineva, m-a rugat cineva neapărat să îl primesc să mă văd cu el. Mi-a arătat clipul ăla al lui când intră el în apă și iese cu calul. Mi-a zis, domnule, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt președintele României. Am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși! Am nevoie de ajutor și de sprijin”, spune Sebastian Ghiță, în înregistrarea audio publicată de jurnalistul Cristi Ciupercă și difuzată apoi la România TV.

Reacția lui Călin Georgescu nu a întârziat să apară. Duminică, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, acesta a confirmat întâlnirea, dar a susținut că scopul, împotriva oricărei logici, a fost tocmai de a evita primirea vreunui sprijin din partea lui Ghiță.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE