O malformație cardiacă – atrezie valvă pulmonară – l-a așezat pe Tudor Rotar în rândul celor suferinzi chiar înainte de a se naște. Până la vârsta de 1 an și 9 luni pe care o va împlini peste doar două zile, micuțul a trecut deja prin două complicate operații pe cord deschis. Intervenții care, din păcate, nu pot decât să țină cumva boala pe loc.

Pentru o corecție totală a efectelor maladiei, pentru a putea avea o inimă normală, Tudor trebuie să ajungă neapărat în SUA, la Boston, pentru ca medicii americani să-i „repare” mușchii cordului. Însă prețul inimii copilașului, al vieții sale, este unul uriaș pentru părinții săi: peste 200.000 de dolari. De aceea, Tudor are nevoie de sprijinul semenilor.

Venirea pe lume a lui Tudor trebuia să fie doar un uriaș moment de bucurie, cu atât mai mult cu cât Miruna și soțul ei, Mircea-Cătălin Rotar, ambii în vârstă de 30 de ani, urmau să devină părinți pentru prima oară. Poate și de aceea, controlului periodic al sarcinii i s-a dat o importanță și mai mare.

La o astfel de investigație de rutină făcută la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie, din Capitală, tinerii aveau să afle că micuțul lor încă nenăscut fusese afectat de o malformație gravă. Mai exact, ceva nu era în regulă cu inima copilașului.

La acel moment, specialiștii oscilau între două diagnostice: atrezie valvă pulmonară și stenoză pulmonară severă.

În urma investigațiilor făcute bebelușului după naștere a fost confirmat unul dintre ele: atrezia. Asta înseamnă că inima lui Tudor nu poate să pompeze suficient sânge către plămâni.

De existența acestei malformații am aflat la morfologia de trimestru II, la un control de rutină. Eram veseli, abia așteptam să vedem cum se simte bebelușul nostru când am primit acea veste îngrozitoare… A fost groaznic… A fost un șoc pentru noi. Dar bine că am aflat atunci, din timp, pentru că am știut cum să acționăm. Cum să ne pregătim pentru naștere, pentru ca Tudor să nu aibă probleme și mai mari.

