Tudor Niream, adolescentul din Sălaj dat dispărut de peste două luni, a fost găsit mort într-un lac

Pompierii au intervenit imediat pentru scoaterea cadavrului din apă, potrivit primarului comune Vîrșolț, Breda Lajos.

„Cadavrul a ieşit la suprafaţă şi a fost văzut de o persoană care lucrează acolo la baraj. Este vorba despre cadavrul lui Tudor. Trupul lui a fost transportat la Zalău pentru autopsie. A fost mai cald şi cadavrul lui a ieşit la suprafaţă. Eu am zis că acolo la baraj este, pentru că l-am căutat peste tot şi nu am reuşit să dăm de el. Chiar în urmă cu trei zile am fost cu poliţia la pivniţa unei Biserici Catolice din Recea să vedem dacă e acolo şi nu a fost, iar astăzi a fost găsit în lacul Vîrşolţ. Sută la sută este el”, a spus Breda Lajos, primarul comunei Vîrșolț, potrivit Observator.

Tudor Niream, în vârstă de 15 ani din Zalău, a fost dat dispărut în seara zilei de 23 noiembrie. El se afla la bunicii săi, însă le-a spus acestora că merge să se plimbe. De atunci, băiatul nu s-a mai întors acasă. A fost dat în urmărire națională, iar zeci de persoane – polițiști, jandarmi și voluntari – l-au căutat peste tot.

Foto: Facebook.com