Guvernul a schimbat ordonanța de modificare a legilor justiției, după consultările premierului Viorica Dăncilă cu magistrații din CSM, precum și ale ministrului cu procurorii din Consiliu. Ministrul Tudorel Toader a prezentat marți cele cinci modificări și a spus că CSM a dat aviz negativ pe întreg proiectul de ordonanță promovat anterior și nu doar pe punctele convenite în întâlnire.

Tudorel Toader a prezentat noua formă a ordonanței într-o conferință de presă.

„Ascultând argumentele şi contra-argumentele văzând reacţiile de la nivelul sistemului judiciar şi parţial din societatea civilă (…), au fost convenite următoarele cinci modificări: în primul rând abrogarea prevederilor din articolul 54, alineatul 1, adică se revine la reglementarea anterioară Ordonanţei 7, în sensul că procuri de rang înalt pot deveni numai procurorii, chiar dacă în parcursul lor profesional în precedent au avut şi funcţia de judecător, care au o vechime de 15 ani în magistratură, iar avizul consultativ va fi emis în continuare de către Secţia de Procurori din cadrul CSM-ului, şi nu de către plenul CSM – cum se prevedea în Ordonanţa 7. A doua modificare asupra căreia s-a convenit – abrogarea unui alineat 7 indice 1 din articolul 57 care interzicea delegările în funcţiile de conducere de rang înalt. A treia modificare asupra căreia s-a convenit – renunţarea la motivul pentru care putea fi pierdută calitatea de magistrat dacă se pierdea ceea ce se numeşte buna reputaţie”, a precizat Tudorel Toader.

Ministrul a anunțat același grad de salarizare la toate instantele și parchetele dar și în cazul specialiștilor numiți la secția de anchetare a infracțiunilor din justiție, DNA și DIICOT.

„Ministrul Muncii a făcut o propunere de corelare, referitor la competențele MAI la nivelul secției de anchetare a infracțiunilor din justiție și sunt necesari specialiști, fie în fraude financiare sau alte domenii, procurorii au naveoie de ei. Există propunerea salarizării unitare pentru specialiștii care lucrează la dna DIICOT, DNA sau secția specială” a spus Tudorel Toader

„Proiectul a fost postat, transmis la CSM, dincolo de întrevederea de la Guvern am avut întrevedere eu cu secția de procuri la CSM, au spus la momentul respectiv că le consideră utile dar consideră că alte prevederi ar trebui modificate sau eventual abrogate.

Azi a fost ședință de plen, nu au putut să particip. La orele 14 am aflat că CSM a avut o abordare generală, a dat un aviz negativ per total, nu doar pe cele cinici modificate. Doamna prim-ministru a considerat că este necesar să pună în aplicare cele convenite cu magistrații în sediul guvernului așa că am promovat-o și înscris-o pe ordinea de zi” a mai explicat ministrul justiției.

