Tunel înalt de trei metri prin care pot trece vehicule, descoperit de armata israeliană în zona de frontieră Gaza-Egipt. VIDEO

Tunelul a fost descoperit săptămâna trecută, iar după o analiză a acestuia și a puțurilor care duc la el va fi distrus de forțele din Corpul de geniști.

Armata israeliană a susținut că alte cel puțin 20 de tuneluri, unele dintre ele ducând din Fâșia Gaza în Egipt, există în zonă, relatează Digi 24. Inițial, armata anunțase că aproximativ 35 de tuneluri și 200 de puțuri au fost descoperite atunci când forțele israeliene au preluat controlul asupra zonei.

În cadrul negocierilor pentru încetarea focului și eliberarea ostaticilor, Israelul a solicitat menținerea prezenței israeliene de-a lungul coridorului Philadelphi, unde a fost descoperit tunelul, chiar dacă autoritățile egiptene au afirmat că toate construcțiile subterane care duc din Gaza în Egipt au fost descoperite și blocate.

In recent operational activity, IDF troops eliminated dozens of tunnel routes in the area of the Philadelphi Corridor, and continue to locate additional ones. A three-meter-high tunnel was… pic.twitter.com/3U0ICFS6Es