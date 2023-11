Știri Externe Tunuri antismog. Arma cu care cel mai poluat oraș al lumii încearcă să-și curețe aerul. Cum funcționează de Ena Stanciu . Actualizat Sâmbătă, 18 noiembrie 2023, 10:00

În New Delhi, unul dintre orașele din India care suferă de o poluare extremă, au fost instalate tunuri antismog și aspersoare ca parte a unei campanii guvernamentale de reducere a poluării, relatează publicațiile indiene First Post și The Hindu.