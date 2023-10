„Doi terorişti au apărut la bordul unui vehicul militar în jurul orei locale 09:30 locală (nr. aceeași cu ora României) la intrarea în incinta Direcţiei Generale de Securitate a Ministerului de Interne şi au comis un atentat cu bombă”, a anunțat ministerul

Presa turcă a precizat că o explozie s-a auzit în zona unde se afla Parlamentul și sediile mai multor ministere. Ulterior, au putut fi auzite schimburi de focuri de armă.

Explosions and Gunfire have been heard this morning near the Parliamentary Building in the Turkish Capital of Ankara; a Significant Police and Military Presence has been observed in the Area but it is Unknown what exactly the ongoing Situation is. pic.twitter.com/dzSFxdHDg9