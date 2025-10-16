„O echipă a AFAD va fi însărcinată cu operațiuni de căutare a trupurilor”, a declarat un responsabil turc. Acesta a adăugat că „81 de membri ai AFAD se află deja la fața locului, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe”.

Echipele AFAD au experiență în intervenții pe teren dificil, dobândită în urma numeroaselor cutremure care au afectat Turcia. Printre acestea se numără și cutremurul din februarie 2023, care a provocat peste 53.000 de decese în sud-estul țării.

În ultimii ani, AFAD a desfășurat misiuni de salvare și ajutor umanitar în peste 50 de țări, inclusiv Somalia, teritoriile palestiniene, Ecuador, Filipine, Nepal, Yemen, Mozambic și Ciad.

